На околиці міста, біля АЗС інспектори виявили викрадену дівчину, яка на очах поліцейських втратила свідомість

У Білій Церкві правоохоронцям вдалося знайти та врятувати 14-річну дівчину, яку отруїли та викрали невідомі.

Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 4 травня, близько 01:00. На планшет поліцейських надійшов виклик "Отруєння". Схвильована заявниця повідомляла, що невідомі особи її напоїли чимось і вона не розуміє, де знаходиться.

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Зв'язавшись із дівчиною в телефонному режимі, патрульні зрозуміли, що вона не може розмовляти. Згодом патрульні з'ясували, що громадянка перебуває в автомобілі. Проте, вийти з нього вона не могла, тому що, залишавши її наодинці в легковику, авто зачиняли, а місце дислокації невідомі швидко змінювали. Все ж дівчині вдалось описати марку автівки та місцевість, де вона перебувала.

На околиці міста, біля АЗС інспектори виявили дівчину, яка на очах поліцейських втратила свідомість. Поліцейські надали постраждалій домедичну допомогу та викликали лікарів.

Постраждалою виявилась 14-річна мешканка Білої Церкви. Наразі дитина шпиталізована та перебуває під наглядом лікарів.

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Автор: Денис Прядко