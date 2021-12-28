Чоловік, який бігав голим, різко відповів правоохоронцям на прохання зупинитися.

Біля Маріуполя Донецької області правоохоронці на автомобілі побачили, що по дорозі біг голий чоловік, намагалися його зупинити, але не зробили рішучих кроків.

Відео, на якому зазнято діалог голого чоловіка з правоохоронцями, з'явилося у Facebook.

Пізніше інтернет-користувачі повідомили, що чоловік, який біг дорогою голяка, знайдений мертвим.

Діалог голого чоловіка з поліцейськими:

Поліцейський: "Молодий чоловіче, що трапилося у вас? Зупиніться – поліція...";

Голий чоловік: "Що треба? (І продовжив бігти – Ред.)";

Поліцейський: "Що трапилося? Стійте!".

Після спілкування з правоохоронцями чоловік не зупинився, а побіг далі.

За інформацією інтернет-користувачів, померлого звали Вася, він жив в одному з селищ, займався спортом, завойовував місця і був гордістю свого населеного пункту. За непідтвердженими даними, чоловік був нормальним, проте захворів після травми.

Читайте такожУ київському парку чоловік показував жінкам статевий орган: затримано іноземця в рожевих штанах (фото)Після інциденту проти поліцейських почали службове розслідування, пише tsn.ua, посилаючись на відомості прес-служби Нацполіції в Донецькій області.

"За даним фактом проводиться службове розслідування, а потім перевіряються всі обставини події. Матеріали розслідування будуть передані в Державне бюро розслідувань", – поділилися у відомстві.

Раніше в Дніпрі правоохоронці відзначилися в позитивному сенсі слова – на вул. Гоголя врятували собаку, у якої були зледенілі лапи, і стали героями мережі.

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