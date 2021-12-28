Біля Маріуполя Донецької області правоохоронці на автомобілі побачили, що по дорозі біг голий чоловік, намагалися його зупинити, але не зробили рішучих кроків.
Відео, на якому зазнято діалог голого чоловіка з правоохоронцями, з'явилося у Facebook.
Пізніше інтернет-користувачі повідомили, що чоловік, який біг дорогою голяка, знайдений мертвим.
Діалог голого чоловіка з поліцейськими:
Поліцейський: "Молодий чоловіче, що трапилося у вас? Зупиніться – поліція...";
Голий чоловік: "Що треба? (І продовжив бігти – Ред.)";
Поліцейський: "Що трапилося? Стійте!".
Після спілкування з правоохоронцями чоловік не зупинився, а побіг далі.
За інформацією інтернет-користувачів, померлого звали Вася, він жив в одному з селищ, займався спортом, завойовував місця і був гордістю свого населеного пункту. За непідтвердженими даними, чоловік був нормальним, проте захворів після травми.
Читайте такожУ київському парку чоловік показував жінкам статевий орган: затримано іноземця в рожевих штанах (фото)Після інциденту проти поліцейських почали службове розслідування, пише tsn.ua, посилаючись на відомості прес-служби Нацполіції в Донецькій області.
"За даним фактом проводиться службове розслідування, а потім перевіряються всі обставини події. Матеріали розслідування будуть передані в Державне бюро розслідувань", – поділилися у відомстві.
Раніше в Дніпрі правоохоронці відзначилися в позитивному сенсі слова – на вул. Гоголя врятували собаку, у якої були зледенілі лапи, і стали героями мережі.