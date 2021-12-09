Вони зробили попереджувальний вистріл, а після цього стріляли у колеса автомобіля.

На Донеччині нацгвардійці застосували зброю через непокору п'яного водій. Чоловік намагався "прорватися" через блокпост.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet.

"Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост. На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв'язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 Закону України "Про Національну гвардію України", військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса", - йдеться у повідомленні.

Після цього правопорушника, яким виявився 39-річний житель Донеччини, затримали.

Для з'ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського районного управління поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі п'яний водій поранив поліцейського. Він затиснув руку і тягнув копа дорогою.

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Автор: Таня Поляковська