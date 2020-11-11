Зловмиснику загрожує ув’язнення на строк до п'яти років.

В Миколаївській області правоохоронці встановлюють обставини зґвалтування 36-річної жінки.

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Як повідомляється на сайті поліції Миколаївської області, 10 листопада до поліції звернулась мешканка Миколаївського району з заявою про скоєння відносно неї насильницьких дій.

Зазначається, що жінка прийшла у гості до сусідки, до якої приїхав нетверезий син, посварившись із своєю дружиною. 27-річний чоловік покликав потерпілу на вулицю та запропонував інтим, а на відмову затягнув в порожню будівлю та зґвалтував.

Коли зловмисник відпустив жертву, жінка прийшла додому й розповіла дочці, а та сповістила поліцію. Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили на місці пригоди речові докази.

Наразі тривають слідчі дії та експертизи, після яких буде вирішуватись питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у зґвалтуванні жінки (ч. 1 ст. 152 ККУ) та обрання запобіжного заходу. За вчинений злочин йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

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Автор: Дмитро Захаров