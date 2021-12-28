Наразі невідомо чи встигнуть рятувальники прибрати частини складу з колії.

У місті Чортків, що на Тернопільщині, виникла пожежа на території комбінату хлібопродуктів.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 19:25. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окремо розташованій складській будівлі (попередньо пустої) виникла пожежа даху", - йдеться у повідомленні.

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"О 20:50 пожежу складської будівлі на території комбінату хлібопродуктів у м. Чортків локалізовано на площі 1 тис. 300 м кв", - зазначають у прес-службі.

За даними рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. наразі продовжуються заходи з ліквідації пожежі. До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

За повідомленням місцевих ЗМІ, частина конструкцій хлібокомбінату впала на залізничну колію. Наразі невідомо чи встигнуть рятувальники прибрати частини складу та як це вплине на графік руху потягів.

Чортківський комбінат хлібопродуктів є одним із найбільших комбінатів в Тернопільській області. На складах комбінату розміщено понад 10 тис. тонн зерна, в тому числі й частина збіжжя, яке внесено в Держрезерв України.

Нагадаємо, раніше на Київщині понад шість годин гасили пожежу у будівлях пилорами. На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла орієнтовно у місці складання деревини.

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