За прогнозами лікарів, через півроку пальці руки патрульного знову будуть працювати, якщо не буде ускладнень.

Патрульного, якого поранив "голосіївський стрілець", оперують в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у Facebook.

Він оприлюднив фото, на якому пораненому патрульному поліції надають першу медичну допомогу.

"Сьогодні він виконував свої службові обов’язки і отримав вогнепальне поранення від так званого "голосіївського стрілка". Це був вистріл картеччю з мисливської рушниці через двері. Зараз лікарі лікарні імені Шалімова з їх золотими руками збирають кістки кисті Сергія до купи. Вони кажуть, що якщо не буде ускладнень та нагноєнь, то є шанс, що через півроку пальці знову будуть працювати. Сподіваємось, що все буде добре, хоча, звісно, рука Сергія вже ніколи не буде такою, як раніше", - зазначив Геращенко.

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За інформацією заступника міністра, патрульний служить в поліції два роки.

"Незалежно від того, чим закінчиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в лавах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоров’я бути патрульним", - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Києві відбулась спецоперація із затримання озброєного громадянина, який поранив поліцейського та цивільну особу.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрілив із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі. Чоловік також намагався підпалити квартиру, у якій перебував. Пізніше його затримали.

Лікар 17 лікарні Києва повідомив, що чоловік, який постраждав в результаті стрільби, в стабільному стані та у свідомості. У 30-річного чоловіка множинні поранення дробом – обличчя, груди, живіт та кінцівки. Він знаходиться у відділенні політравми.

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Автор: Інна Андаліцька