У НАБУ припускають, що підпал пов’язаний з професійною діяльністю детектива.

У Львові підпалили автомобіль детектива НАБУ. Приватна автівка була припаркована в одному зі спальних районів міста на подвір‘ї ліцею.

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За інформацією рятувальників, займання сталося о пів на другу ночі.

У НАБУ припускають, що підпал пов’язаний з професійною діяльністю детектива.

За даними Центру Протидії Корупції, працівник НАБУ займався справою так званих «рюкзаків Авакова» - йдеться про розкрадання 14 бюджетних мільйонів на закупівлі рюкзаків для потреб армії.

«Справа рюкзаків»

31 жовтня 2017 року НАБУ здійснило низку гучних затримань у справі про розтрату під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Серед фігурантів справи — син глави МВС Олександр Аваков, ексзаступник Авакова Сергій Чеботар і представник фірми-переможця тендеру Дніпровенд Володимир Литвин.

12 липня 2018 року САП закрила кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова Олександра і його ексзаступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої «справи рюкзаків».

5 листопада того ж року Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського суду про закриття цієї справи.

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Автор: УНІАН