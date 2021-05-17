Жінка опинилася наполовину під землею / скріншот
У Запоріжжі стався інцидент фактично на порозі обласної клінічної лікарні - там провалилася під землю пенсіонерка, яка прийшла відвідати родичку.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, під жінкою провалилася плитка і вона опинилася по пояс у пастці. Допомагали вибратися їй рятувальники і бригада "швидкої" цієї ж лікарні. На щастя, серйозних ушкоджень у жінки не зафіксували.
Місце провалу обгородили стрічкою, а його причину встановлюватиме спеціальна комісія.
Новини України: у Запоріжжі жінка провалилася під землю прямо на порозі обласної клінічної лікарні
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