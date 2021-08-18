Одного нападника взяли під варту, другому присудили домашній арешт.

Ситуацію з нападом на журналістів, які постраждали від радикалів на акції "Нацкорпусу", вже почали з'ясовувати в суді. 19-річного Микиту Губського - одного з нападників на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного - взяли під варту. Другому нападнику, неповнолітньому львів'янину, присудили домашній арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні прийняла слідча суддя Печерського райсуду Києва Ірина Литвинова.

Під час засідання прокурор Софія Волкова зачитала клопотання слідчого, в якому потрібно обрати 19-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Адвокат Едуард Вербинець заперечив проти цього і попросив суд обрати його підзахисному м'якший запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Своє прохання він мотивував тим, що у його клієнта позмінна робота, тому арешт позбавить його коштів на життя.

Читайте такожУ Києві посеред вулиці побили і застрелили чоловіка"Клопотання задовольнити: застосувати до підозрюваного... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 16 жовтня включно", - зачитала суддя фрагмент постанови, яка стосується 19-річного нападника на фотокореспондента.

Другого нападника, який є неповнолітнім, суд відправив під цілодобовий домашній арешт. На початку розгляду клопотання слідчого про вибір запобіжного заходу, адвокат 17-річного хлопця попросив проводити засідання в закритому режимі через те, що його підзахисний не досяг повноліття. Суддя це прохання задовольнила.

Журналістів пустили в зал вже на оголошення рішення суду

"Клопотання задовольнити: застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання цілодобово... до 15 жовтня включно", - заявила суддя.

Неповнолітнього також зобов'язали носити електронний браслет.

Напад на журналістів під час акції протесту під офісом президента - довідка УНІАН

14 серпня після акції "Зупинимо капітуляцію", яка відбулася під офісом президента, двоє молодих людей побили фотокореспондента видання "букви" Олександра Кужельного.

Нападниками виявилися львів'яни 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. Обом інкримінують ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.

У "Нацкорпусі" заявили, що нападники на журналіста вже вибачилися і були покарані.

Крім цього раніше УНІАН вже повідомляв, що EFJ заступилася за українських журналістів, постраждалих від нападу радикалів на акції "Нацкорпусу".

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Антоніна Доломанжи