Зловмисник побив пенсіонерів, щоб помститися їхньому синові, який викрив його на крадіжці.

В Одеській області затримано чоловіка, який побив батьків поліцейського.

Читайте такожКиянин ледь не потонувши, рятуючи собаку з озера (відео)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, цього тижня затримано 26-річного чоловіка, який через давню образу на співробітника Болградського районного відділу поліції побив його батька і матір.

Зазначається, що ще 2016 року, будучи начальником сектора реагування патрульної поліції Арцизького відділу поліції, правоохоронець викрив зловмисника на крадіжці майна з сільради.

Через це зловмисник цього тижня прийшов додому до батьків поліцейського. З порога він кілька разів ударив кулаком в обличчя його 60-річного батька, коли з дому вибігла 59-річна дружина пенсіонера, побив і її.

«Вгамувався зловмисник тільки, розбивши постраждалим вікно і телевізор, жбурнувши в будинок камінь», - йдеться у повідомленні.

Про те, що трапилося, подружжя повідомило поліцію. Правоохоронці направили потерпілих на медичний огляд. Медики констатували, що у пенсіонера ушкоджені очей і гематоми на обличчі, у його дружини - садна на голові.

Правопорушника затримали за місцем проживання. Він пояснив, що виплеснув на односельчан образу, яку багато років тримав на їхнього сина. За згадану крадіжку чоловіка було засуджено на три роки позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень близьким родичам працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним обов'язків розпочато провадження у ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова