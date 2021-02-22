Чоловік почав бити по автомобілю та ображати лікарів.

У Черкаській області чоловік погриз крапельницю в "швидкій" та напав на медиків, які намагалися йому допомогти.

Читайте такожНамагався втекти від поліції: киянин "під кайфом" збив двох пішоходів (фото)Про це пише Суспільне.

За словами речниці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірини Назарок, 21 лютого у село Старосілля викликали швидку медичну допомогу.

Медики оглянули 40-річного чоловіка, який перебував без свідомості, та вирішили госпіталізувати його до лікарні.

В автомобілі швидкої, коли фельдшер ставила крапельницю, чоловік прийшов до тями. Він перегриз крапельницю та вистрибнув з автівки.

Чоловік почав бити по автомобілю, ображати лікарів і намагався вдарити фельдшера. Коли за жінку вступився водій, чоловік накинувся на нього з кулаками.

Медики викликали на місце поліцію та написали заяву на чоловіка.

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Автор: УНІАН