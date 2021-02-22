У Черкаській області чоловік погриз крапельницю в "швидкій" та напав на медиків, які намагалися йому допомогти.
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За словами речниці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірини Назарок, 21 лютого у село Старосілля викликали швидку медичну допомогу.
Медики оглянули 40-річного чоловіка, який перебував без свідомості, та вирішили госпіталізувати його до лікарні.
В автомобілі швидкої, коли фельдшер ставила крапельницю, чоловік прийшов до тями. Він перегриз крапельницю та вистрибнув з автівки.
Чоловік почав бити по автомобілю, ображати лікарів і намагався вдарити фельдшера. Коли за жінку вступився водій, чоловік накинувся на нього з кулаками.
Медики викликали на місце поліцію та написали заяву на чоловіка.
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