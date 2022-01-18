Заляканий Єгор після інциденту перебуває в лікарні з батьками.

Ганна, мати 14-річного Єгора, який зазнав нападу однолітків в будинку під Запоріжжям, розповіла історію порятунку хлопчика від розправи.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL

Ганна забила на сполох, коли цієї суботу, 15 січня, її син - 14-річний Єгор - надовго пішов з дому і його телефон був вимкнений. Аби знайти сина мати обдзвонювала родичів і знайомих, зокрема, тих, чиї контакти лишилися в старому синовому телефоні. Це допомогло.

"Одна з його знайомих дівчаток сказала, що бачила його на вулиці зі Славиком Б. Це нехороший хлопець, Єгор навчався з ним з 1-го класу, але я завжди просила з ним не дружити. Я одразу набрала маму цього Славика. Справа в тому, що вона живе в місті, а її син, хоч йому і 15 років, проживає самостійно в будинку її колишнього чоловіка. Дізналася адресу і ми з чоловіком поїхали туди", – розповідає Ганна.

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За цією адресою перебувало семеро хлопців та дівчат у віці 12-15 років, зокрема і Славік.

"Вийшов цей Славік. Телефон сина виявився в нього. Він заявив, що Єгор нібито дав йому його потримати. Він почав розповідати, що нібито вони відбили сина у якихось мужиків на зупинці, забрали в них його телефон та врятували його", - пригадує жінка.

Зрештою вивели її сина Ганни, який не тримався на ногах.

"Вивели під руки, він уже не міг сам пересуватися! Я обійняла його", – каже жінка.

Вже від сина жінка дізнається - його катували (гасили об нього недопалки і змушували їх їсти, поливали холодною водою, роздягали). Кривдники вимагали гроші і погрожували розправою.

"Спочатку мова зайшла про якусь дівчину, потім у нього почали вимагати гроші. Просили тисячу гривень, потім сума сягнула 13 тисяч. … Вони йому сказали, що так (з тортурами - УНІАН) буде до 21-ї години, а потім вони його просто закопають", – розповідає мама.

Наразі заляканий Єгор перебуває в лікарні з батьками, а поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.

Батьки більшості підлітків, що брали участь в катуваннях, досі не перепросили.

"Мама затриманого поліцією Слави плакала, але казала, що нехай він сам тепер відповідає за свої вчинки, вона його попереджала. На контакт виходила мама ще одного учасника цього знущання, вибачалася за сина, пропонувала допомогу, хотіла приїхати і зустрітися. Але я поки що нікого з них бачити не хочу", – каже мати Єгора.

Раніше УНІАН стало з власних джерел в правоохоронних органах, що підлітки також намагались зґвалтувати хлопця за допомогою бейсбольної бити.

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України, за ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) КК України.

Особи всіх зловмисників встановлені, правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали у присутності батьків. Двох кривдників, обом по 15 років, затримали.

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