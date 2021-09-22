За попередніми даними, обстріл вівся з автоматичної зброї.

На даний час не встановлено, скільки людей скоювали замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу.

"Попередньо - зброя автоматична. Підкреслюю, попередньо - калібр 7,62. Скільки людей брало участь у скоєнні злочину, - на даний момент невідомо", - сказав Клименко.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав замах на умисне вбивство Шефіра жахливим злочином.

Читайте такожЗ'явилися фото з місця замаху на Шефіра"По автомобілю було здійснено понад 10 пострілів, а понад 11 вхідних отворів поки що зафіксовано", - сказав Монастирський.

Замах на Шефіра: що відомо

Вранці сьогодні, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віталій Саєнко