Хлопці у неадекватному стані раптово накинулися на перехожого в одному з житлових масивів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про вчинення хуліганства групою підлітків, які у Києві напали на літнього чоловіка та жорстоко його побили.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Напередодні у мережі оприлюднили відео з участю трьох підлітків, які у неадекватному стані раптово накинулися на перехожого в одному з житлових масивів міста.

Хлопці кидали каміння та застосували сльозогінний газ у бік чоловіка. Він упав, а вони продовжували його бити.

За кілька годин особи нападників встановили. Ними виявилися кияни, що між собою є родичами, 2005, 2006 і 2009 року народження. Двоє із них раніше потрапляли у поле зору правоохоронців.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що неповнолітні періодично вчиняли аналогічні правопорушення щодо перехожих.

Наразі слідство встановило чотирьох потерпілих, з якими проводяться необхідні слідчі дії.

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Автор: Іван Бойко