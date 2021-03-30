Поліція встановлює обставини та причини смерті дитини.

На Полтавщині, в сільській школі Лохвицької територіальної громади, помер 12-річний учень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області

Про трагедію 30-го березня, близько 11:30, повідомили медики, які прибули на виклик. За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками.

Наразі поліція проводить опитування свідків, вивчає медичну документацію школяра та встановлює обставини трагедії.

Читайте такожНа Харківщині дитина втопилася, рятуючи собаку

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смерті.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко