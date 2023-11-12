Суперечка переросла у конфлікт, під час якого 70-річний чоловік завдав опонентові ударів ножем у ділянку грудей та живота.

У Львові поліцейські затримали пенсіонера, який завдав двох ударів ножем чоловікові.

Як зазначається у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції у Львівській області, 11 листопада о 16:50 на вулиці Володимира Великого між двома львівʼянами віком 70 та 42 роки виникла сварка під час вигулу собак.

"Суперечка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження", - розповіли у поліції.

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Так, зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Зауважується, що досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, постраждалий є військовослужбовцем.

Інші інциденти на Львівщині

Днями в інтернеті опублікували відео, на якому представники військкомату у Львові силоміць затягують чоловіка у мікроавтобус. Затриманню чоловіка намагаються завадити жінки, однак військкоми їх відштовхнули. Також один з них хотів припинити зйомку відео перехожими.

Крім того, на відео видно, як легковик намагався заблокувати мікроавтобус військкомів. Однак їм вдалося відігнати його та поїхати.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент, зазначивши, що командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, а також призначена службова перевірка.

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