На початку липня 2020 року в Новоайдарському районі виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині.

Читайте такожУ Дніпрі горів ТЦ: відвідувачів евакуювали (фото, відео)Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У відомстві нагадали, що на початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали. Для викривлення статистичних показників працівники підрозділів ГУ ДСНС у Луганській області через деякий час після пожежі склали акти про пожежу.

У ході досудового розслідування слідчими ДБР встановлено, що посадові особи вносили неправдиві дані в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи.

ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини посадовцям загрожує штраф від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

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Автор: Юлія Янкевич