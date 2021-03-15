У Києві сталася пожежа в міській клінічній лікарні №1, що на Харківському шосе, 121.
Про це УНІАН повідомила речниця столичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.
За її словами, займання сталося у кімнаті сестри-господарки на третьому поверсі будівлі, де знаходиться реанімаційне відділення. Вигоріло близько 15 квадратних метрів приміщення.
Пожежу наразі вже ліквідовано, причини займання встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомляє прес-служба ДСНС на своїй сторінці у Facebook, повідомлення про пожежу на третьому поверсі надійшло о 14:34. Загорілася постільна білизна та інше господарче приладдя.
Займання о 15:11 вогнеборці локалізували, а о 15:21 - ліквідували.
"Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але через те, що стан хворих не дозволяв їх евакуйовувати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень. В цей час, разом із хворими, в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медичному працівнику", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що хворих на COVID-19 в приміщеннях, де виникла пожежа, не було.
На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
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