Ще двоє постраждалих - у лікарні, одинадцятьох погорільців розмістили в іншому готелі.

В Одесі збільшилася кількість загиблих при пожежі в приватному готелі, розташованому в курортній Аркадії.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, ввечері 17 січня надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі в 3-поверховій будівлі на вул. Посмітного, 10/12. Коли рятувальники прибули на місце НП, відкритим полум'ям горів дах будівлі і частково третій поверх. У зв'язку із загрозою швидкого поширення вогню було оголошено підвищений ранг виклику, на місці створили оперативний штаб.

"В результаті пожежі постраждали дві людини, одну з них довелося виносити... Пожежу локалізували о 22:05 і ліквідували о 23:51 на площі 1,2 тис. кв. м. При ліквідації пожежі та пошуку можливих постраждалих виявили два тіла", - повідомили в управлінні.

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Від ДСНС залучалося 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 65 осіб особового складу.

Як уточнили в прес-службі мерії Одеси, в приміщенні готелю виявлені загиблі чоловік і жінка. Їх особи зараз встановлюються.

Ще двох людей доставили в лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння. "Стан важкий і середньої тяжкості", - додали в прес-службі.

Зазначається, що 11 осіб поселили в інший готель.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного загорівся готель.

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Автор: Лариса Козова