Під час пожежі одна людина загинула та двоє постраждали.

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в приватному готелі в курортній зоні, під час якої 17 січня одна людина загинула і двоє постраждали.

Читайте такожНа Одещині стався вибух газу: двоє людей у тяжкому стані (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, за попередніми даними, полум'я охопило близько 2 тис.кв. метрів.

"Поліцейські опитують адміністрацію готелю і його жителів для встановлення причини і обставин пожежі", - сказано в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомили в регіональному главку ДСНС, пожежу в 3-поверховій будівлі на вул. Посмітного ліквідовано о 23:51.

"На жаль загинула одна людина і двоє постраждали", - повідомили в прес-службі відомства.

Як розповіли постояльці готелю журналістам, напередодні в будівлі лагодили проводку, а перед пожежею вони чули "як щось тріщить". Один з мешканців припустив, що такий звук міг виходити від палаючої проводки.

На місце подій прибуло керівництво міста, щоб вирішити питання про тимчасове розселення погорільців.

Пожежа в Одесі: що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного загорівся готель.

За словами очевидців, за вказаною адресою розташований готель Arcadia Apartments.

Зазначається, що люди з палаючої будівлі кликали по допомогу, деякі стрибали з вікон.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова