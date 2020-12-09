У Полтаві горить історична будівля колишнього Будинку дворянського зібрання, через пожежу зупинено рух у центрі міста.
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Як повідомляє кореспондент УНІАН, за даними оперативних служб загоряння в колишній будівлі будинку дворянського зібрання, почалося близько 4:20.
Через гасіння вогню рух у центрі міста перекрито. Маршрутки їдуть в об'їзд, а тролейбуси не їздять.
За попередніми даними, спочатку загорівся ресторан" Терасса", потім вогонь перекинувся на нічний клуб" Версаль "і караоке"Грамофонъ". Також, за попередніми даними ДСНС, загиблих і потерпілих внаслідок пожежі немає.
Станом на 7:00 ранку гасіння пожежі триває. Задіяно 14 одиниць техніки та 50 осіб особового складу.
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