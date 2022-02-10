СБУ запобігла теракту в Києві / фото СБУ

Правоохоронці затримали у Києві ворожого агента, який готував теракт.

Як повідомляє прес-центр СБУ, затриманий - місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.

Затриманого завербували спецслужби Білорусі / фото СБУ

Українська спецслужба також виявила, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу закордонних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

Чоловік брав участь у несакціонованих "мітингах" / фото СБУ

За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь.

Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп Telegram. Для зв’язку з "кураторами" чоловік використовував заборонені російські електронні поштові сервіси.

За проведення підривної діяльності він з-за кордону одержував гроші на банківську картку.

Встановлено, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для кваліфікації всіх протиправних дій зловмисника. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 258 (терористичний акт).

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