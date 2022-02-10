Також затриманий займався залякуванням представників ЗМІ та іноземців і збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

Правоохоронці затримали у Києві ворожого агента, який готував теракт.

Як повідомляє прес-центр СБУ, затриманий - місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.

Українська спецслужба також виявила, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу закордонних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь.

Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп Telegram. Для зв’язку з "кураторами" чоловік використовував заборонені російські електронні поштові сервіси.

За проведення підривної діяльності він з-за кордону одержував гроші на банківську картку.

Встановлено, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для кваліфікації всіх протиправних дій зловмисника. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 258 (терористичний акт).

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