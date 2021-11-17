Після удару жінку відкинуло на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч.

У Харківській області потяг на смерть збив жінку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Близько 5:10 до чергової частини відділення поліції N1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Пирогово, яка розташована в селі Огульці Богодухівського району, потяг збив людину. При ударі жінку відкинуло на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч", – йдеться у повідомленні.

На місце події направлено групу слідчого управління ГУНП в Харківській області. На даний час усі обставини ДТП встановлюються.

Читайте такожЛіг на рейки перед локомотивом: в Одесі сталася смертельна НПСвоєю чергою, у Telegram "Укрзалізниці" повідомляється, що через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава – Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках.

Затримуються поїзди: №64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин); №141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини); №725 Харків – Київ (3 години 30 хвилин); №18 Ужгород – Київ (3 години 10 хвилин); №8 Одеса – Харків (2 години); №722 Київ – Харків (40 хвилин).

В "Укрзалізниці" наголошують, що час затримки може змінитися, тому просять пасажирів стежити за оновленнями та інформувати провідників або стюардів про необхідність пересадок на інші види транспорту.

Нагадаємо, на початку вересня увечері у селищі Подвірки потяг збив підлітка-велосипедиста. Постраждалий помер на місці від отриманих травм.

Автор: Наталія Хаджі