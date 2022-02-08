Крики жінки почула сусідка і викликала поліцію.

В Одесі патрульні врятували постраждалу в результаті розбійного нападу, яка дві доби пробула в будинку зі зв'язаними руками.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні вдень інспектори отримали повідомлення про розбій по вулиці Бернардацці. По телефону заявниця розповіла, що її сусідка кричить і кличе про допомогу. За словами жінки, її будинок пограбував знайомий, а її зв'язав — в такому стані вона знаходиться вже два дні.

Поліцейські прибули за вказаною адресою і почули гучний жіночий крик. Хвіртка у двір домоволодіння була закрита. Тому поліцейським довелося пройти на територію потерпілої через двір сусідки.

Читайте такожНа Вінниччині 11-річна дівчинка півгодини тримала братика над водою, щоб він не втонув (відео)На другому поверсі приватного будинку, в одній з кімнат, вони побачили жінку в розірваному одязі зі зв'язаними руками.

Після того, як її розв'язали, вона розповіла, що кілька днів тому до неї приїхав знайомий, з яким вони разом відпочивали. Близько півночі він її зв'язав, став бити й, погрожуючи ножем, вимагав ключі від сейфа. Після чого забрав гроші, золото, мобільний телефон і зник у невідомому напрямку.

На місце події для потерпілої викликали швидку допомогу. Обставини події встановлюють слідчі.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка жорстоко вбила чоловіка, з яким прожила все життя і виховала трьох дітей.

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