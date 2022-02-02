Хлопець пішов на іспит до вишу і більше його ніхто не бачив.

Миколаївські правоохоронці розшукали на Херсонщині хлопця, який зник вісім місяців тому.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

В червні 2021 року поліція повідомила про розшук 18-річного Дмитра Шаламая. Хлопець, який тоді навчався у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, вийшов із гуртожитку на вулиці Крилова в Миколаєві, щоб скласти іспити. Утім в університеті він так і не з'явився, згодом про зникнення молодика до поліції заявила його матір.

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Упродовж восьми місяців поліція встановлювала зв’язки хлопця та місця можливого його перебування. Очікували, що він може бути на Вінниччині, звідки родом, або на Херсонщині.

"Оперативники знайшли його у Голій Пристані, де хлопець за власним бажанням працював сезонним робітником. З ним усе гаразд, нині він знаходиться з рідними", - йдеться в повідомленні.

Хлопець розповів правоохоронцям, що не мав бажання спілкуватись із рідними, а мобільний телефон у нього викрали. Молодика передали рідним, а викрадений телефон знайшли та повернули.

Раніше у Дніпрі патрульні знайшли підлітка, який зник 5 днів тому. Правоохоронці випадково помітили 16-річного хлопця, а той почав від них тікати та поводив себе вкрай неадекватно.

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