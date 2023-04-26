Вона періодично ковтала різні предмети.

У Британії 48-річна жінка на ім'я Аніта Гіббс проковтнула ручку і померла, коли її кінчик проткнув частину кишківника.

Як пише Mirror, Гіббс мала проблеми з психічним здоров'ям. Вказується, що ручка змістилась від падіння та під тиском проткнула стінку кишківника.

Зазначається, що жінка періодично ковтала різні предмети. Декілька років назад вона вже ковтала ручку. Тоді її видалили, а іншу - залишили через загрозу життю.

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Гіббс терміново доставили до лікарні університету Норфолка та Норвіча після того, як вона впала у будинку, в якому про неї піклувалися. Останні місяці свого життя вона провела в стаціонарі.

Медсестрі вона заявила, що проковтнула ще одну ручку. Наразі триває слідство.

Незвичайні випадки смерті

В Індонезії 7-метровий пітон повністю проковтнув жінку. 54-річна місцева мешканка пішла на роботу, а через добу рятувальники знайшли роздуту змію, всередині якої було тіло загиблої.

В Японії засуджена до смертної кари Міюкі Уета померла, задихнувшись їжею в тюремній їдальні.

В Росії на конкурсі поїдання млинців померла жінка - вона вдавилася, але вирішила продовжити їсти.

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