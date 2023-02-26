Інцидент стався в Омську.

У санаторії "Комунальник" в Омську на честь закінчення зими влаштували конкурс поїдання млинців. Одна з учасниць, 38-річна Тетяна, загинула під час змагання.

Як повідомили в Telegram-каналі Baza, жінка вдавилася на змаганні. Однак це Тетяну не зупинило, і вона вирішила доїсти всю тарілку. Потім учасниця посиніла і почала задихатися.

Оточуючі спробували допомогти жінці своїми силами, але нічого не змогли зробити. Після цього приспів черговий лікар санаторію "Комунальник", який теж виявився безсилим. А коли на місце інциденту прибила швидка, то Тетяна вже померла. Медики лише констатували смерть учасниці конкурсу.

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