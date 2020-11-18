Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям / скріншот з відео
У Харкові на вході до великого ринку масштабно обвалився асфальт.
Про подію написали у твіттері "ХХ".
Інцидент стався ввечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку на проспекті Ювілейному. Біля входу до закладу через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.
Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.
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