Біля входу до закладу через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.

У Харкові на вході до великого ринку масштабно обвалився асфальт.

Про подію написали у твіттері "ХХ".

Інцидент стався ввечері 18 листопада на території Новосалтівського ринку на проспекті Ювілейному. Біля входу до закладу через прорив труби теплопостачання утворилися дві величезні ями.

Біля одного з провалів стояли ящики з фруктами. Щоб врятувати товар, підприємцям довелося ризикувати життям.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

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Автор: УНІАН