Суд вирішив, що смерті дитини можна було уникнути.

У Полтавській області жінку засудили до двох років ув'язнення за вбивство новонародженої дитини.

Про це пише Главком з посиланням на вирок Гадяцького районного суду.

Інцидент стався ще у грудні 2020 року. Жінка вдома народила здорову дівчинку, але потім помістила її у відро з помиями.

За даними експертизи, дитина померла від механічної асфіксії внаслідок утоплення.

Читайте такожВ Одесі жінка виявила вдома зарізаним свого синаЖінка частково визнала вину, заявивши, що дитина загинула внаслідок необережності. Вона розповіла, що в ту ніч відчула болі в животі, але вирішила, що це через харчове отруєння.

"Вона додала, що під час справляння природних потреб дитина випала у відро з помиями. Після чого жінка почала панікувати та розбудила своїх батьків, які вже спали. Вони наказали їй нічого не чіпати та викликали швидку", - йдеться у повідомленні.

Лікар-гінеколог Гадяцької лікарні у суді розповіла, що жінка перебувала на обліку та регулярно обстежувалася.

"За словами лікарки, розповідь дівчини не може відповідати дійсності, бо стрімкі пологи тривають близько півтори години, плацента могла випасти, але не відразу, для цього необхідний був час; пуповина також не могла розірватись шляхом натягування, тільки механічним шляхом", - йдеться у повідомленні.

Суд вирішив, що смерті дитини можна було б уникнути, якби її одразу дістали з рідини та надали їй допомогу.

Жінку визнали винною в умисному вбивстві дитини та призначив їй два роки позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилося відео, на якому мешканка Харківщини нібито вживає наркотики при маленькій дитині.

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Автор: Людмила Жерновська