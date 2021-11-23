У мережі з'явилося відео, на якому дівчина нібито вживає наркотики при маленькій дитині.
Про це повідомляє Telegram-канал ТРУХА Харків.
Інцидент стався в місті Люботин (Харківська область). За даними каналу, дівчині 18 років.
На опублікованому відео можна побачити, як дівчина вживає білий порошок, схожий на наркотичну речовину. На руках у неї сидить маленька дитина.
Читайте такожВ Одесі підліток викрав авто і влаштував перегони з поліцією (фото)"У поліції і в службі дітей вже знають про проблему. Обіцяють дитину забрати", - йдеться в повідомленні.
Співробітник Національної поліції Харківської області В'ячеслав Марков повідомив, що відео було знято не сьогодні.
Правоохоронці вже встановили місце знаходження дівчат.
"Сьогодні поліцейські не змогли опитати жінку - вона з дитиною перебуває в лікарні в ковідному відділенні. По-третє, після одужання їй обов'язково доведеться відповісти копам на питання, які розбурхали харків'ян", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика!
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині засудили чоловіка, який роками катував і ґвалтував своїх дітей.