Поліція встановила її особу.

У мережі з'явилося відео, на якому дівчина нібито вживає наркотики при маленькій дитині.

Про це повідомляє Telegram-канал ТРУХА Харків.

Інцидент стався в місті Люботин (Харківська область). За даними каналу, дівчині 18 років.

На опублікованому відео можна побачити, як дівчина вживає білий порошок, схожий на наркотичну речовину. На руках у неї сидить маленька дитина.

Читайте такожВ Одесі підліток викрав авто і влаштував перегони з поліцією (фото)"У поліції і в службі дітей вже знають про проблему. Обіцяють дитину забрати", - йдеться в повідомленні.

Співробітник Національної поліції Харківської області В'ячеслав Марков повідомив, що відео було знято не сьогодні.

Правоохоронці вже встановили місце знаходження дівчат.

"Сьогодні поліцейські не змогли опитати жінку - вона з дитиною перебуває в лікарні в ковідному відділенні. По-третє, після одужання їй обов'язково доведеться відповісти копам на питання, які розбурхали харків'ян", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині засудили чоловіка, який роками катував і ґвалтував своїх дітей.

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Автор: Віолетта Орлова