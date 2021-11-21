Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві й засудили до позбавлення волі.

Біляївський районний суд Одеської області до 7 років ув’язнення засудив чоловіка за вбивство жінки, яка принизила його.

Про це йдеться у вироку, винесеному 18 листопада та оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обвинувачений - уродженець села Трапівка Татарбунарського району Одеської області, який раніше був судимий за розбій.

У вироку зазначається, що у травні 2021 року в житловому приміщенні було виявлено мертвою оголену жінку, 1963 р.н. На тілі були сліди ножового поранення. За даними експертизи, слідів, які б підтверджували, що жінка вступала у статевий акт, у тілі не виявлено. Померла вона від втрати крові.

Читайте такожЗабив сокирою та спалив: на Полтавщині чоловіка засудили до довічного ув’язнення за жорстоке вбивство батьків

Як з'ясувалося, її вбив вищевказаний фігурант. Встановлено, що 2 травня вони разом проводили час, зокрема, вживали алкогольні напої. За твердженням зловмисника, потерпіла принизила його чоловічу гідність і почалася сварка. Під час конфлікту він ударив жінку ножем у шию, внаслідок чого завдав проникного колото-різаного поранення грудної клітки з наскрізним пошкодженням аорти та іншого. Потім витягнув ножа з рани і намагався ганчіркою зупинити кров, але в нього нічого не вийшло. Після цього чоловік просто залишив потерпілу, яка була ще жива, і пішов з дому.

"Швидку допомогу він не мав бажання викликати потерпілій, оскільки вона його принизила. Потім він поїхав до Одеси, де його знайшли співробітники поліції", - йдеться у вироку.

Чоловік визнаний винним в умисному вбивстві та засуджений до 7-річного позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у вбивстві киянина, частини тіла якого виявили у сміттєвому контейнері в Печерському районі столиці, підозрюють 32-річного жителя іншої області.

Зловмисник скоїв злочин у квартирі своєї жертви. Ще близько доби підозрюваний проживав у помешканні, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутися тіла.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова