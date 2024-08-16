Постраждалі жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, а їжі не вистачало для мінімальних потреб.

У Харківській області жінка обманом вербувала людей, яких потім примушували працювати на фермі за їжу.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України в Харківській області, правоохоронцями встановлено, що жителька Харківського району обманом вербувала людей, переважно переселенців, на залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області.

"Завербовані особи, які через військову агресію РФ були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, легко погоджувались на пропозицію зловмисниці. Вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування. Натомість, потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, їжі не вистачало для мінімальних потреб", - розповіли у поліції.

Відео дня

Так, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України, поліцейські провели обшуки та встановили трьох потерпілих осіб - 50-річну жінку, 59 та 56-річних чоловіків.

Слідчі, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Цікаві новини - сьогодні це варте уваги

Як повідомлялося, раніше поліція Іспанії заарештувала п'ятьох осіб, причетних до сексуальної експлуатації біженців з України.

Підозрювані заманювали українських потерпілих обіцянками оформити для них візи біженців, фінансову підтримку та роботу. Зловмисниками виявилися громадянин Іспанії, двоє росіян та двоє українців. Повідомлялося про встановлення 14 жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: