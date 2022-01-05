Дочка загиблого знаходиться в лікарні.

Чоловік, який смертельно травмувався під час катання на санках в одному з парків Дніпра, на момент приїзду медиків перебував у стані клінічної смерті. Дві бригади медиків півгодини намагалися його реанімувати, але безрезультатно

Про це розповів очільник обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко під час прес-конференції в ІА "Міст".

За його словами, виклик надійшов 3 січня о 20:09. Медики не могли дістатися до травмованого чоловіка через зледенілу гірку. Чоловік був у стані клінічної смерті

"Він вдарився об дерево спиною під час спуску з гірки на пластиковій дошці разом з донькою. Дві бригади проводили реанімаційні заходи протягом 30 хвилин, але потерпілого врятувати не вдалося. Медики констатували біологічну смерть", - розповів Шевченко.

Читайте такожВ Одесі в результаті ДТП постраждали мати і двоє малолітніх дітейКрім того, дочка загиблого - шестирічна дівчинка отримала травму черевної порожнини. Вона госпіталізована в обласну дитячу лікарню.

У свою чергу в міській раді заявили, що це не перший випадок травмування людей в парку через нехтування правилами техніки безпеки та катання з гірок.

"Ми неодноразово попереджали людей. У нас є інформаційні таблички в місцях масового катання людей. Також усно попереджаємо відвідувачів про те, що тут кататися — небезпечно", — заявив директор КП "Міська інфраструктура" Дніпровської міськради Олексій Тесля.

У парку дійсно до дерев прикріплені "інформаційні таблички" з коротким текстом про те, що"адміністрація парку не несе відповідальності за катання з гірки".

Як раніше повідомляв УНІАН, житель Дніпра катався на санках з дочкою і врізався в електроопору. 45-річний чоловік прийшов у парк Зелений Гай зі своєю 6-річною донькою, але розвага закінчилася трагедією.

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