У 2010 році жінку визнали мертвою.

В Дніпрі поліція випадково знайшла жінку, яка зникла понад 20 років тому. У 2010 році суд визнав її мертвою, вона пропала у 2000 році.

Про це повідомляє "Інформатор".

Так, 4 січня в поліцію надійшла інформація про те, що біля школи №111, перехожий виявив чоловіка без ознак життя. Правоохоронці прибули на місце інциденту і встановили, що там з раннього ранку лежав труп бездомного.

Поліцейські почали брати свідчення у свідків і опитували жінку, яка знала бездомного. В ході розмови виявилося, що вона вважалася безвісти зниклою і навіть померлою.

Жінка зникла у 2000 році, коли вона проживала в Криму, родичі її шукали. У 2010 році Бахчисарайський суд визнав її померлою.

Кримчанка, яка дивом "воскресла", розповіла історію свого життя. Колись вона приїхала в Дніпро до чоловіка і почала з ним жити. Однак незабаром він помер. Родичі чоловіка вигнали жінку з його квартири, їй довелося жити на вулиці.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині мати віддала трирічну дівчинку сорокарічному чоловікові. Дитину шукали з поліцією. Вирішується питання про притягнення матері до відповідальності.

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