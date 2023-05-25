Російські спецслужби завербували працівника залізничної станції з міста Українськ для підривної діяльності.

Російські спецслужби завербували працівника залізничної станції з міста Українськ та підмовили його підірвати залізничну колію під Авдіївкою. Запобігти диверсії вдалося СБУ.

Як йдеться у повідомленні СБУ, окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами.

"Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ (РФ), який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

При цьому, для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Водночас, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його.

"За даними слідства, поплічником агресора є працівник залізничної станції з міста Українськ, якого у березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку росіян", - зазначено у повідомленні.

Крім того, для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини.

"Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв’язку" з фігурантом", - повідомили в СБУ.

Разом з тим, як "тестові завдання" агент передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Ще ворога цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району. Потім російський агент отримав завдання на проведення диверсії на об’єкті залізничного транспорту.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

СБУ упіймала в Україні трьох агітаторів "русского мира"

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України зібрала докази вини ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які проводили інформаційно-підривну діяльність проти України.

Зокрема, вони ставили під сумнів існування української державності та розповсюджували ідеї "русского мира" в таких популярних соцмережах, як "Одноклассники".

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