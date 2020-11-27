У Миколаєві вранці 27 листопада робітників засипало ґрунтом в траншеї.
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Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт в районі вулиці Космонавтів.
На місці події велика кількість співробітників оперативних служб, зокрема, державний воєнізований аварійно-рятувальний загін.
"Новости-Н" пишуть, що постраждали двоє робітників – одного з траншеї витягли, а другий знаходиться на глибині шість метрів. Його частково придавило обваленою бетонною плитою. Щоб її підняти потрібно застосовувати техніку.
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