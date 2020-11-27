На місці події працюють оперативні служби / фото Преступности.НЕТ

У Миколаєві вранці 27 листопада робітників засипало ґрунтом в траншеї.

Читайте такожУ Луцьку розкопали невідомі підземелля (фото, відео)Про це повідомляє «Преступности.НЕТ».

Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт в районі вулиці Космонавтів.

На місці події велика кількість співробітників оперативних служб, зокрема, державний воєнізований аварійно-рятувальний загін.

фото Преступности.НЕТ
фото Преступности.НЕТ

"Новости-Н" пишуть, що постраждали двоє робітників – одного з траншеї витягли, а другий знаходиться на глибині шість метрів. Його частково придавило обваленою бетонною плитою. Щоб її підняти потрібно застосовувати техніку.

фото Новости-Н
фото Новости-Н

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Автор: УНІАН