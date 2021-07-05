У Харкові величезний клен впав на житлову 5-поверхівку та мало не порвав електродроти. Внаслідок падіння дерева розбитими виявилися балкони та вікна будинку.
Від сильного гуркоту від падіння дерева мешканці будинку прокинулись посеред ночі. Ніхто з них не постраждав, натомість балкони та вікна двох квартир сильно пошкодило.
Читайте такожУ Львові дерево проломило череп 7-річному хлопчику: дитина в реанімації (відео)На момент падіння клену не було ані дощу, ані вітру. Та й дерево на вигляд не було аварійним.
Але тепер мешканці побачили, що в дерева гниле коріння.
Електрики знеструмили контактну мережу, а комунальники розпиляли клен, йдеться в сюжеті ТСН.
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