В Одесі автомобіль BMW після зіткнення з опорою рекламного щита буквально розлетівся на шматки.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеси.
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ДТП сталася вдень у неділю, 25 квітня. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Балківською в напрямку автовокзалу, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, в результаті чого скоїв наїзд на перешкоду - металеву конструкцію. Після цього автівку відкинуло на автомобіль Mercedes, який рухався в попутному напрямку.
До лікарні доставлений 40-річний водій автомобіля BMW.
На місці події працює слідчий.
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