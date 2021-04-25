До лікарні доставлений 40-річний водій автомобіля BMW.

В Одесі автомобіль BMW після зіткнення з опорою рекламного щита буквально розлетівся на шматки.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеси.

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ДТП сталася вдень у неділю, 25 квітня. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Балківською в напрямку автовокзалу, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, в результаті чого скоїв наїзд на перешкоду - металеву конструкцію. Після цього автівку відкинуло на автомобіль Mercedes, який рухався в попутному напрямку.

До лікарні доставлений 40-річний водій автомобіля BMW.

На місці події працює слідчий.

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Автор: Денис Прядко