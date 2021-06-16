Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

У Миколаєві Жовтневий районний суд виніс вирок 52-річному місцевому мешканцю за вбивство подружжя, яке сталося 30 січня 2019 року. Тоді чоловік з рушниці застрелив жінку та чоловіка з Одеси біля будівлі Ленінського райсуду Миколаєва.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, зловмисник отримав довічне ув'язнення.

"Засуджений та його жертви були опонентами у справі, яка розглядалась у райсуді щодо боргових зобов’язань. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку. Потерпілі отримали смертельні поранені", - нагадали в прокуратурі.

Там також повідомили, що суд задовольнив цивільний позов на відшкодування шкоди потерпілій стороні загальною сумою понад 200 тисяч гривень.

Розстріл двох людей у Миколаєві потрапив на відео:

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Автор: Юрій Годован