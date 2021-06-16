У Миколаєві Жовтневий районний суд виніс вирок 52-річному місцевому мешканцю за вбивство подружжя, яке сталося 30 січня 2019 року. Тоді чоловік з рушниці застрелив жінку та чоловіка з Одеси біля будівлі Ленінського райсуду Миколаєва.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області, зловмисник отримав довічне ув'язнення.
"Засуджений та його жертви були опонентами у справі, яка розглядалась у райсуді щодо боргових зобов’язань. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку. Потерпілі отримали смертельні поранені", - нагадали в прокуратурі.
Там також повідомили, що суд задовольнив цивільний позов на відшкодування шкоди потерпілій стороні загальною сумою понад 200 тисяч гривень.
Розстріл двох людей у Миколаєві потрапив на відео:
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Дніпрянин після п’яних розбірок приніс рушницю та розстріляв батька з сином (фото)
- Нічна стрілянина в Києві: потерпілого забрали до лікарні (відео)
- Сім'ю на Житомирщині розстріляв уродженець РФ: стали відомі нові подробиці трагедії
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram