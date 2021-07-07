Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на життя працівника правоохоронного органу.

У поліції розповіли деталі затримання чоловіка, який в одному з будинків Києва поранив поліцейського та цивільного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, сьогодні зранку на лінію 102 надійшов виклик про конфлікт в одній із квартир на Голосіївському проспекті.

Попередньо, до квартири чоловіка намагалися увійти якісь люди.

"У них виник конфлікт і хтось зателефонував на 102. Прибули поліцейські, які хотіли поспілкуватися, було відкрито вогонь по поліцейським", - розповів Крищенко.

Читайте також"Молоде, нагле, якесь обкурене": у Львові пасажирка-"заєць" побила водія автобуса (відео)Він додав, що, попередньо, чоловік крізь двері квартири здійснив щонайменше два постріли з мисливської зброї дробовим зарядом.

Крищенко уточнив, що поліцейський отримав дуже важке поранення руки, а один з цивільних, які хотіли потрапити до квартири, легке поранення обличчя.

Водночас, за даними поліції, цьогоріч викликів на 102 з цієї квартири не надходило, хоча родичі затриманого розповіли, що у нього намагалися відібрати квартиру.

"З ним усередині ще була жінка, але я не можу поки що сказати щось щодо її статусу... Але вона, попередньо, не була заручником, вони разом були. Його затримали, він перебуває у районному управлінні, йому надано медичну допомогу. Безпосередньо під час штурму ніхто не постраждав", - додав очільник поліції Києва.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на життя працівника правоохоронного органу - ст. 348 Кримінального кодексу України.

Крищенко уточнив, що на кваліфікацію злочину не впливає тип зброї та те, чи була вона зареєстрована.

Як зазначив начальник управління КОРД Києва, під час перемовин, які тривали понад годину, чоловік поводився неврівноважено та неодноразово погрожував застосувати зброю, а згодом підпалити квартиру.

"Потім повідомив, що він хоче вийти, але не може відкрити двері... Погодився, щоб допомогли відкрити двері, але під час цього знову почав кричати, що буде стріляти, але у зв'язку з тим, що була реальна загроза, ми зайшли у приміщення та затримали цю особу", - повідомив він.

Очільник спецпідрозділу уточнив, що на момент затримання зброї в руках у чоловіка не було - вона лежала поруч.

За його словами, жінка, яка перебувала у квартирі із затриманим, поводилася агресивно.

Стрілянина на Голосіївському проспекті: що відомо

Сьогодні зранку у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію із затримання озброєного громадянина, який поранив поліцейського та цивільну особу.

Обох поранених доставлено до медзакладу.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському.

На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

Чоловік також намагався підпалити квартиру, у якій перебував. Згодом його затримали.

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Автор: Антоніна Доломанжи