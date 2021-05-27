Прикордонники нарахували 2850 одиниць зброї та боєприпасів у вантажівці

Румунські прикордонники затримали на кордоні з Україною вантажівку з 2850 одиницями зброї та боєприпасів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде, передає HotNews.ro.

Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулче) знайшла 143 ящики зі зброєю, в яких були 2850 нових пістолетів з патронами.

Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував громадянин України. Глава МВС Румунії заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.

Поромна переправа через Дунай "Орлівка – Ісакча" на кордоні з Румунією забезпечує прямий вихід з півдня Одеської області в Євросоюз. Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю.

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Автор: Денис Прядко