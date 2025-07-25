Відкрито провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого".

Державне бюро розслідувань (ДБР) встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), внаслідок якої загинув народний депутат Ярослав Рущишин.

У ДБР зазначили, що одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

Згідно з повідомленням, подія сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області.

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Попередньо встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат від фракції "Голос", в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення нардеп отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій.

Зазначається, що наразі генеральний прокурор відкрив провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого").

Загибель нардепа Рущишина

Учора ввечері ЗМІ повідомили про загибель народного депутата зі Львова від партії "Голос" Ярослава Рущишина. Медіа інформували, що 24 липня о 21:45 на Івано-Франківщині трапилася аварія: Рущишин, який був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку.

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