Під час митного контролю на сканері фахівці помітили схованку у посилці з самокатом.

Читайте такожВикрадали авто, продавали наркотики: у Харкові затримали дніпрян з амфетаміном, гранатами та зброєю (фото)У міжнародній посилці з електросамокатом працівники Київської митниці знайшли кілька тисяч нарковмісних таблеток.

Як повідомили у прес-службі митниці, за декларацією, у відправленні, що прибуло із Франції до України авіарейсом через аеропорт «Бориспіль», був електричний транспортний засіб.

Однак під час митного контролю на сканері фахівці побачили, що у пінопластовому ущільнювачі, в який запакований самокат, є спеціальна схованка.

«В цій заклеєній клейкою стрічкою місцині приховувалися 2 002 таблетки білого кольору з надписом "Б8" та 24 фрагменти таблеток. Як виявили митні експерти, дані таблетки містять бупренорфін, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких в Україні обмежено», - розповіли на митниці.

За інформацією митників, подія має ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України - переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Таке порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією цих товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для переміщення цих товарів.

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Автор: Катерина Комолова