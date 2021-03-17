Читайте такожВикрадали авто, продавали наркотики: у Харкові затримали дніпрян з амфетаміном, гранатами та зброєю (фото)У міжнародній посилці з електросамокатом працівники Київської митниці знайшли кілька тисяч нарковмісних таблеток.
Як повідомили у прес-службі митниці, за декларацією, у відправленні, що прибуло із Франції до України авіарейсом через аеропорт «Бориспіль», був електричний транспортний засіб.
Однак під час митного контролю на сканері фахівці побачили, що у пінопластовому ущільнювачі, в який запакований самокат, є спеціальна схованка.
«В цій заклеєній клейкою стрічкою місцині приховувалися 2 002 таблетки білого кольору з надписом "Б8" та 24 фрагменти таблеток. Як виявили митні експерти, дані таблетки містять бупренорфін, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких в Україні обмежено», - розповіли на митниці.
За інформацією митників, подія має ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України - переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Таке порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією цих товарів і транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для переміщення цих товарів.
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