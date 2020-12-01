Водій за кермом Volkswagen вирішив обігнати інші автівки по зустрічній смузі руху, але не розрахував швидкість та дистанцію і влаштував ДТП.

У Харківській області водій автомобіля Volkswagen порушив правила дорожнього руху, чим спровокував масштабну дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Telegram-канал Харків 1654.

Інцидент стався у селі Покотилівка в Харківській області вранці у вівторок, 1 грудня. Винуватець аварії вдарив три автомобілі на Кільцевій дорозі.

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Водій за кермом Volkswagen вирішив обігнати інші автівки по зустрічній смузі руху, але не розрахував швидкість та дистанцію і влаштував ДТП. В результаті аварії були розбиті чотири авто. Обійшлося без постраждалих.

Водії автівок, які постраждали через порушника ПДР, намагалися влаштувати самосуд над водієм-винуватцем. Сам винуватець аварії перебував у шоковому стані.

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Автор: УНІАН