У Харківській області водій автомобіля Volkswagen порушив правила дорожнього руху, чим спровокував масштабну дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомляє Telegram-канал Харків 1654.
Інцидент стався у селі Покотилівка в Харківській області вранці у вівторок, 1 грудня. Винуватець аварії вдарив три автомобілі на Кільцевій дорозі.
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Водій за кермом Volkswagen вирішив обігнати інші автівки по зустрічній смузі руху, але не розрахував швидкість та дистанцію і влаштував ДТП. В результаті аварії були розбиті чотири авто. Обійшлося без постраждалих.
Водії автівок, які постраждали через порушника ПДР, намагалися влаштувати самосуд над водієм-винуватцем. Сам винуватець аварії перебував у шоковому стані.
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