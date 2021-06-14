Служба безпеки України заблокувала черговий механізм виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.
Як повідомили у прес-службі СБУ, фальшивки імітували бланки відомої мережі медичних лабораторій зі списку Міністерства охорони здоров’я.
"Виготовлення підроблених документів організував житель Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами: українською та англійською. Ділок "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою", - йдеться у повідомленні.
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Нелегальний бізнес чоловік розпочав у березні цього року. Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.
За висновками медекспертів, дії зловмисника могли спричинити зниження контролю над поширенням пандемії. Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома". Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.
Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок.
Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, який дає право або звільняє від обов’язків, та збуті такого документа, вчиненому повторно, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.
Триває досудове розслідування.
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