Виготовлення підроблених документів організував житель Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні.

Служба безпеки України заблокувала черговий механізм виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

Як повідомили у прес-службі СБУ, фальшивки імітували бланки відомої мережі медичних лабораторій зі списку Міністерства охорони здоров’я.

"Виготовлення підроблених документів організував житель Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами: українською та англійською. Ділок "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою", - йдеться у повідомленні.

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Нелегальний бізнес чоловік розпочав у березні цього року. Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.

За висновками медекспертів, дії зловмисника могли спричинити зниження контролю над поширенням пандемії. Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома". Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками підробок.

Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, який дає право або звільняє від обов’язків, та збуті такого документа, вчиненому повторно, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.

Триває досудове розслідування.

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Автор: Наталя Нічишина