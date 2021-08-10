У Кривому Розі Дніпропетровської області СБУ затримала ватажка та чотирьох членів одного з найвпливовіших місцевих злочинних угруповань, які тероризували бізнесменів.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Зазначається, що структура угруповання в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового "впливу".
"Очолював угруповання "кримінальний авторитет", який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" сплачувати за "зобов'язаннями", до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і заподіяння шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.
Правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 40 тисяч доларів передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.
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У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників вилучено великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.
У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.
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