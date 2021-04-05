Упродовж 8 місяців поліцейські збирали докази причетності кримінальних «авторитетів» до організації та діяльності угруповання.

На Дніпропетровщині провели масштабну спецоперацію із затримання членів кримінального угруповання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У результаті поліцейської спецоперації 6 осіб затримали, оголошено 16 підозр. Серед затриманих - так звані «смотрящі» та кримінальні «авторитети».

Встановлено, що «смотрящі» через довірених осіб «тероризували» підприємців та фермерів регіону, змушуючи їх сплачувати «данину», організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали постачання заборонених речей до в’язниць.

Зловмисникам інкримінують поширення злочинного впливу, у тому числі у статусі суб’єкта підвищеного впливу, звернення до таких осіб за «допомогою», а також організацію та участь у «сходці».

Зазначається, що упродовж 8 місяців поліцейські збирали докази причетності кримінальних «авторитетів» до організації та діяльності угруповання. Встановлено, що організатор – так званий «смотрящий» за містом Нікополь, з багатим кримінальним минулим за плечима.

1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 правоохоронців, додали в МВС.

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Автор: Інна Андаліцька