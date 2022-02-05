У сім’ї не виключають, що хлопця могли довести до трагедії.

Сестра нацгвардійця Артемія Рябчука, який вбив п’ятьох товаришів по службі у Дніпрі, Юлія повідомила, що його поведінка під час перебування у військовій частині 3021 Нацгвардії України дуже змінилася.

Про це жінка розповіла в інтерв’ю екс-нардепу Ігорю Мосійчуку.

За словами сестри, Рябчук розповідав рідним, що у військовій частині дуже суворі порядки. При цьому хлопець ніколи не скаржився рідним на тиск з боку командування чи товаришів по службі.

Юлія зазначила, що Артемію не властива жага помсти та жорстокість, але вона не виключає, що міг вплинути "накопичувальний ефект" та його таки могли довести до трагедії.

"Щось його допекло. Він не з тих, хто жорстоко мститься. Мені страшно уявити, що там могло статися, якщо він вирішив, що вбивство – це єдиний вихід", – сказала Юлія.

Юлія розповіла, що Рябчук почав по-іншому спілкуватися і з нею, і з матір'ю, коли пішов служити. Жінка зазначила, що під час листування з рідними хлопець почав використовувати слова, яких раніше не було у його лексиконі.

Згодом солдат просив надіслати йому гроші на ремонт мобільного телефону. Зараз же у сім'ї припускають, що у Рябчука хтось міг відібрати гаджет та від його імені спілкуватися з матір'ю.

Розстріл у Дніпрі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ.

Читайте такожАдвокат "дніпровського стрілка" вимагає визнати його потерпілим: "У нього є жаль"В результаті загинули 5 осіб, зокрема, жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Згодом правоохоронці затримали нацгвардійця в місті Підгороднє Дніпропетровської області.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та бойових припасів) ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

У ДБР розглядають кілька версій події.

Сам нацгвардієць у суді визнав провину та вибачився. "Я винен і повністю визнаю свою провину. Мені важко згадувати ту ніч... Моє єдине прохання не відправляти мене на гауптвахту, а відправити у СІЗО", - казав хлопець.

Однак 3 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від своїх свідчень. "Офіційно відмовляюся від усіх показань та висловлювань, зроблених мною раніше - як таких, які були дані із застосуванням засобів психологічного тиску та у стані сильного душевного хвилювання", - йдеться в тексті його листа.

Крім того, у стрілка з'явилася група підтримки. Зокрема, люди створили онлайн-спільноти, де шукають можливості для допомоги нацгвардійцю.

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