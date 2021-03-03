Дівчина знімала і викладала в інтернет записи своїх знущань з тварин, а також порнографічні фото та відео разом зі своїм співмешканцем.

Вільнянський районний суд виніс вирок 25-річній жительці Запорізької області та її співмешканцю за жорстоке поводження з тваринами, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження порнографії.

«Судовим розглядом встановлено, що упродовж 2018-2020 років двоє мешканців Вільнянського району Запорізької області створювали фотозображення та відеопродукцію порнографічного характеру, яку надалі розповсюджували за допомогою мережі інтернет. Окрім того, публічним обвинувачем у суді доведено факт знущання жінки над твариною, унаслідок яких настала її загибель, що було знято останньою на відео та у липні 2020 року викладено у соцмережі», — повідомили у відділі інформаційної політики Запорізької обласної прокуратури.

Жінку засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов'язаною з виготовленням та реалізацією фото та відеопродукції на 3 роки.

Читайте такожХотів покуштувати собачатину: шкуродера з Житомирщини відпустили під домашній арештЇї співмешканець отримав 4 роки позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов'язаною з виготовленням та реалізацією фото та відеопродукції на 3 роки.

Однак суд встановив чоловікові 3 роки іспитового терміну, тому прокуратура вже готує апеляційну скаргу. При цьому до дівчини, як зазначили у прес-службі суду, суддя застосував суворіше покарання, аніж того вимагала сторона обвинувачення.

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13 липня минулого року поліція отримала інформацію, що невідома особа створила в інтернеті сторінку з порнографічними фото та відео.

Правоохоронці з'ясували, що до цього причетна на той час 24-річна жителька Вільнянського району Запорізької області. За інформацією поліції, дівчина викладала на власну сторінку в соціальних мережах, доступ до яких заборонений на території України, відверті матеріали порнографічного характеру.

5 серпня правоохоронці провели обшуки вдома у жінки, знайшли чималий архів порнографії, інтимні прилади для сексу, банківські картки, гроші та інші речові докази.

Окрім того, під час обшуку поліція знайшла фото та відеозаписи жорстокого поводження з тваринами: катування і вбивства. Жінка знущалася з кошенят і цуценят, котів і собак, топталася по них ногами, стрибала і душила. Ці ролики також розповсюджувала в соцмережах.

Сама ж дівчина розповідала, що в неї дуже важка соціальна ситуація, а знущання з тварин та інші незаконні речі нібито робила під тиском свого співмешканця. За її словами, це він запропонував їй вбивати тварин та знімати цей процес на відео, пояснивши, що в деяких групах в інтернеті це має попит. «Це було якось несвідомо. Задоволення від цього не отримувала. Після кожного разу ридала... Він заспокоював, що це — нормально, хоча я знала, що це — ненормально. Я могла це зупинити... Перед усіма дуже сильно вибачаюся», — казала підозрювана.

У серпні минулого року у соцмережах з'явилося відео, де невідомі начебто вчинили самосуд над дівчиною та її співмешканцем.

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Автор: Катерина Комолова