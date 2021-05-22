Дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення, а після, за версією слідства, її тіло перенесли в занедбаний будинок. Точний час її смерті допоможе встановити розтин.

В Італії знайшли вбитою 29-річну українку Христину Новак, яка пропала безвісти ще в листопаді 2020 року. Її тіло виявили в котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза.

Як пише Obozrevatel з посиланням на місцеве видання Ilmessaggero, відомо, що дівчина жила неподалік від цього місця і працювала в нічному клубі в Альтопачіо. Там, біля котеджу, її мобільний телефон перестав подавати сигнал у день її зникнення.

У виданні уточнюють, що Христину вдалося впізнати по каблучці на пальці. Прикрасу українці раніше подарував її коханий. Дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення, а після, за версією слідства, її тіло перенесли в занедбаний будинок. Точний час її смерті допоможе встановити розтин.

Ще в березні 2021 року в Італії заарештували 50-річного сусіда зниклої українки Христини Новак. Чоловіка запідозрили у вбивстві дівчини, яка жила з 41-річним іспанцем. Затриманий – майстер тату Франческо Лупіно, який замішаний у торгівлі наркотиками і зброєю. Слідчі заявили, що вони зібрали достатньо доказів причетності Лупіно до вбивства українки. При цьому мати Христини до останнього не вірила в смерть дочки.

Зникнення Христини Новак в Італії: що відомо

Христина Новак зникла в Італії за дивних обставин. Це сталося восени 2020 року в селищі Орієнтано (поблизу Пізи), після арешту хлопця українки за зберігання марихуани і зброї.

До інциденту підключилася преса, а італійська поліція відкрила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували з поліцейськими собаками.

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Автор: Вікторія Гордієнко